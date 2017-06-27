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Трамп предложил Cенату кандидатуру нового главы ФБР
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    Трамп предложил Cенату кандидатуру нового главы ФБР

    8:31  27 Июня 2017
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    Трамп предложил Cенату кандидатуру нового главы ФБР

    Вашингтон, 27 июня. Президент США выдвинул на рассмотрение сената кандидатуру Кристофера Рея на пост директора ФБР.

    Как пишет «Газета.ru»,  новая кандидатура не стала ни для кого сюрпризом – свое видение по поводу руководителя Федерального бюро расследований Дональд Трамп публично озвучивал 7 июня. 

    По мнению американского лидера, «новый глава специального ведомства, в случае утверждения его кандидатуры парламентариями, станет «несгибаемым стражем закона». Рей, в свою очередь, решение Трампа назвал большой честью.

    Автор: Константин Терехов
    #дональд трамп #сша
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