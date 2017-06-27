Трамп предложил Cенату кандидатуру нового главы ФБР

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Вашингтон, 27 июня. Президент США выдвинул на рассмотрение сената кандидатуру Кристофера Рея на пост директора ФБР.

Как пишет «Газета.ru», новая кандидатура не стала ни для кого сюрпризом – свое видение по поводу руководителя Федерального бюро расследований Дональд Трамп публично озвучивал 7 июня.

По мнению американского лидера, «новый глава специального ведомства, в случае утверждения его кандидатуры парламентариями, станет «несгибаемым стражем закона». Рей, в свою очередь, решение Трампа назвал большой честью.