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В «Динамо» рассказали о главных задачах на сезон в РФПЛ
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    В «Динамо» рассказали о главных задачах на сезон в РФПЛ

    8:37  27 Июня 2017
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    В «Динамо» рассказали о главных задачах на сезон в РФПЛ

    Москва, 27 июня. Боссы столичного «Динамо» не намерены требовать от игроков и тренерского штаба чего-то грандиозного в грядущем сезоне Российской футбольной премьер-лиги.

    После возвращения в элитный дивизион бело-голубые не будут тратить сумасшедшие деньги на трансферы, будут укомплектовывать состав по мере потребности и стараться сохранять прописку в РФПЛ. 

    По словам источника в совете директоров клуба, место в середине турнирной таблицы станет удовлетворительным результатом для клуба в грядущем сезоне, поскольку, учитывая финансовые проблемы, это будет самым оптимальным вариантом.

    «К решению еврокубковых задач команда пока явно не готова», — передает слова собеседника газета «Известия»

    Автор: Дана Балан
    #футбол #москва #рфпл #динамо
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