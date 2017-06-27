В «Динамо» рассказали о главных задачах на сезон в РФПЛ

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Москва, 27 июня. Боссы столичного «Динамо» не намерены требовать от игроков и тренерского штаба чего-то грандиозного в грядущем сезоне Российской футбольной премьер-лиги.

После возвращения в элитный дивизион бело-голубые не будут тратить сумасшедшие деньги на трансферы, будут укомплектовывать состав по мере потребности и стараться сохранять прописку в РФПЛ.

По словам источника в совете директоров клуба, место в середине турнирной таблицы станет удовлетворительным результатом для клуба в грядущем сезоне, поскольку, учитывая финансовые проблемы, это будет самым оптимальным вариантом.