ИРИ предлагает ввести льготы для образовательных IT-компаний в РФ

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Москва, 27 июня. Российский «Институт развития Интернета» вместе с ассоциацией «Руссофт» подготовили проект налоговых льгот для компаний, занимающихся обучением и переобучением специалистов по IT-технологиям в России. Авторы письма в Минкомсвязи напоминают, что в России до сих пор ощущается острая нехватка квалифицированных IT-специалистов, без которых немыслима цифровая экономика.

«Онлайн-курсы мы сейчас не хотим брать в расчет, а вот офлайновые проекты могут быть любыми — кафедра в вузе, технопарк, курсы в офисе фирмы. Наше исследование показало, что наиболее популярна у компаний совместная работа с вузами», — рассказала «Известиям» директор «Института развития Интернета» Екатерина Рудых.

Как отмечают в своем письме в Минкомсвязи представители IT-отрасли, Россия продолжает страдать от серьезнейшего отставания в технологиях, вызванного нехваткой специалистов. В настоящее время технологии развиваются куда быстрее, чем российское образование, а кафедры вузов выпускают ежегодно не более 60 тысяч специалистов. В качестве меры, которая может стимулировать спрос на образование в сфере IT, ИРИ и «Руссофт» предлагают снижение НДС для образовательных компаний — на 6–7 процентов.