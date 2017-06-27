Режим ЧС введен в Забайкалье из-за лесных пожаров

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Красноярск, 27 июня. Забайкальский край перешел на режим ЧС из-за возросшего количества лесных пожаров, распространению которых способствует установившаяся в регионе жаркая и ветреная погода. Об этом журналистов информировали в краевом министерстве природных ресурсов.

На данный момент действующими остаются 34 пожара. Общая площадь охваченной огнем территории составляет почти 3 гектара. 10 возгораний локализованы. В борьбе со стихией участвуют более 800 человек. Им в помощь выделено свыше 180 единиц техники.

В муниципалитетах края рекомендовано создать оперативные штабы и быть готовыми к эвакуации населения в случае ухудшения ситуации.