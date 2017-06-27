Глава Боливии обвинил США в росте наркотрафика и преступности

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Сукре, 27 июня. Глава Боливии Эво Моралес полагает, что Вашингтон виновен в росте мирового наркотрафика. Об этом он написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

По мнению боливийского лидера, там, где есть управление по борьбе с наркотиками США и их военные базы, там заметен рост наркотрафика, преступности и нелегального обогащения.

Он также считает, что США используют борьбу с наркотиками в качестве предлога для вторжения в другие государства.

Как ранее сообщала Газета.Ru, Моралес призвал государства объединиться в борьбе против политики Вашингтона.