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Луганск (ЛНР), 27 июня. Киевские силовики в течение суток четыре раза открывали огонь по территории Луганской народной республики.

Как сообщили в народной милиции, обстрелами с позиций ВСУ в районах Счастья, Мироновского, Катериновки и Луганского подверглись населенные пункты Веселая Гора, Санжаровка, Молодежное и Калиновка.

По уточненным данным, при обстреле Веселой Горы в начале десятого вечера поврежден фасад и остекление жилого дома по улице Кирова. Раненых и погибших среди личного состава и мирных жителей нет.

Добавим, что киевские силовики при обстрелах территории Луганской народной республики использовали стрелковое оружие и минометы 82 мм, а и также СПГ, АГС, РПГ.