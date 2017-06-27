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Генерал НАТО рассказал, как Россия угрожает альянсу
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    Генерал НАТО рассказал, как Россия угрожает альянсу

    8:16  27 Июня 2017
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    Генерал НАТО рассказал, как Россия угрожает альянсу

    В НАТО обеспокоены растущей военной мощью России. Об этом в интервью Politico рассказал глава военного комитета Североатлантического альянса генерал Петр Павел.

    Он заявил, что в России разрабатываются новые виды как обычных, так и ядерных вооружений, а Вооруженные силы страны способны эффективно действовать на значительном расстоянии от собственной территории. При этом генерал отметил значительный прогресс, которого добилась Россия в военной сфере.

    «Мы сталкиваемся с полномасштабной модернизацией российских вооруженных сил»,  — сказал он.

    При этом намерения России в отношении НАТО для генерала неясны. Прямо утверждать, что наша страна агрессивно настроена по отношению к Североатлантическому альянсу, он не решился, однако добавил, что на всякий случай НАТО всегда на страже.

    «Поэтому мы воспринимаем эту, пусть и потенциальную, угрозу крайне серьезно»,  — пояснил Павел.

    По словам генерала, сейчас Североатлантический альянс не может позволить себе сосредоточиться исключительно на противостоянии угрозам, исходящим от государств. Ведь, по словам Павла, НАТО работает над усилением борьбы с терроризмом.

    Кроме того, одной из приоритетных задач альянса генерал назвал поддержание отношений с Турцией, даже несмотря на то, что отношения Анкары с рядом союзников в последнее время заметно ухудшились.

    Ранее НАТО неоднократно пугало мировое сообщество заявлениями о якобы существующей российской угрозе Прибалтийским странам и Польше. При этом в Кремле неоднократно подчеркивали, что наша страна не собирается нападать ни на одну из стран альянса.

    Генерал НАТО рассказал, как Россия угрожает альянсу

    Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападения, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить вблизи российских границ больше техники и военнослужащих.

    А между тем, «пугалка» о вооруженном конфликте между Россией и странами Североатлантического альянса в всерьез обеспокоила США. По данным доклада американского Совета по международным отношениям, возникновение подобной ситуации является одной из главных угрозой в 2017 году.

    «Преднамеренный или непреднамеренный военный конфликт между Россией и странами-членами НАТО, вытекающий из агрессивного поведения России в Восточной Европе имеет «высокую» степень влияния, а вероятность его считается «умеренной»», — говорится в результатах исследования.

    Такую же оценку получил и кризис на Корейском полуострове, вызванный испытанием ядерного оружия или межконтинентальных баллистических ракет, «а также военными провокациями или внутренней политической нестабильностью» КНДР. Вместе с ним к угрозам 2017 года причислили «разрушительные кибератаки на критически важные объекты инфраструктуры США», а также «возможность теракта с большим числом жертв на территории США или их союзников».

    Президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что наша страна готова ответить на все действия НАТО, чтобы сохранить стратегический баланс.

    Генерал НАТО рассказал, как Россия угрожает альянсу

    «Для нас здесь две угрозы, для России. Первая  — это то, что размещение этих противоракет в непосредственной близости от наших границ в восточноевропейских странах. Вторая угроза в том, что пусковые установки антиракетные за несколько часов могут быть переоборудованы для установки ударных ракет. В Восточной Европе, на воде, на море, будут установлены на кораблях, которые будут дежурить в Средиземном море и северных морях, и на Аляске ставят»,  — сказал он.

    Глава России также заявил, что действия альянса — это «одна грубая большая стратегическая ошибка», так как поступки членов НАТО приведут лишь к очередному витку гонки вооружения.

    «При этом наш ответ будет гораздо дешевле. Техника, может быть, где-то более грубая, но она будет эффективной. И мы сохраним этот так называемый стратегический баланс. Баланс — это очень важная вещь», — добавил российский президент.

    По словам российского лидера, НАТО могло бы просто заключать договоры о безопасности и взаимной помощи, а не расширяться постоянно, и это бы снизило уровень напряжения.

    «Можно заключить двусторонние договоры о безопасности и взаимной помощи. Необязательно создавать образ врага из кого-то»,  — заключил президент.

    Автор: Павел Романов
    #путин #россия #сша #нато #сергей лавров #петр павел
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