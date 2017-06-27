Генерал НАТО рассказал, как Россия угрожает альянсу

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В НАТО обеспокоены растущей военной мощью России. Об этом в интервью Politico рассказал глава военного комитета Североатлантического альянса генерал Петр Павел.

Он заявил, что в России разрабатываются новые виды как обычных, так и ядерных вооружений, а Вооруженные силы страны способны эффективно действовать на значительном расстоянии от собственной территории. При этом генерал отметил значительный прогресс, которого добилась Россия в военной сфере.

«Мы сталкиваемся с полномасштабной модернизацией российских вооруженных сил», — сказал он.

При этом намерения России в отношении НАТО для генерала неясны. Прямо утверждать, что наша страна агрессивно настроена по отношению к Североатлантическому альянсу, он не решился, однако добавил, что на всякий случай НАТО всегда на страже.

«Поэтому мы воспринимаем эту, пусть и потенциальную, угрозу крайне серьезно», — пояснил Павел.

По словам генерала, сейчас Североатлантический альянс не может позволить себе сосредоточиться исключительно на противостоянии угрозам, исходящим от государств. Ведь, по словам Павла, НАТО работает над усилением борьбы с терроризмом.

Кроме того, одной из приоритетных задач альянса генерал назвал поддержание отношений с Турцией, даже несмотря на то, что отношения Анкары с рядом союзников в последнее время заметно ухудшились.

Ранее НАТО неоднократно пугало мировое сообщество заявлениями о якобы существующей российской угрозе Прибалтийским странам и Польше. При этом в Кремле неоднократно подчеркивали, что наша страна не собирается нападать ни на одну из стран альянса.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападения, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить вблизи российских границ больше техники и военнослужащих.



А между тем, «пугалка» о вооруженном конфликте между Россией и странами Североатлантического альянса в всерьез обеспокоила США. По данным доклада американского Совета по международным отношениям, возникновение подобной ситуации является одной из главных угрозой в 2017 году.

«Преднамеренный или непреднамеренный военный конфликт между Россией и странами-членами НАТО, вытекающий из агрессивного поведения России в Восточной Европе имеет «высокую» степень влияния, а вероятность его считается «умеренной»», — говорится в результатах исследования.

Такую же оценку получил и кризис на Корейском полуострове, вызванный испытанием ядерного оружия или межконтинентальных баллистических ракет, «а также военными провокациями или внутренней политической нестабильностью» КНДР. Вместе с ним к угрозам 2017 года причислили «разрушительные кибератаки на критически важные объекты инфраструктуры США», а также «возможность теракта с большим числом жертв на территории США или их союзников».

Президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что наша страна готова ответить на все действия НАТО, чтобы сохранить стратегический баланс.

«Для нас здесь две угрозы, для России. Первая — это то, что размещение этих противоракет в непосредственной близости от наших границ в восточноевропейских странах. Вторая угроза в том, что пусковые установки антиракетные за несколько часов могут быть переоборудованы для установки ударных ракет. В Восточной Европе, на воде, на море, будут установлены на кораблях, которые будут дежурить в Средиземном море и северных морях, и на Аляске ставят», — сказал он.

Глава России также заявил, что действия альянса — это «одна грубая большая стратегическая ошибка», так как поступки членов НАТО приведут лишь к очередному витку гонки вооружения.

«При этом наш ответ будет гораздо дешевле. Техника, может быть, где-то более грубая, но она будет эффективной. И мы сохраним этот так называемый стратегический баланс. Баланс — это очень важная вещь», — добавил российский президент.

По словам российского лидера, НАТО могло бы просто заключать договоры о безопасности и взаимной помощи, а не расширяться постоянно, и это бы снизило уровень напряжения.

«Можно заключить двусторонние договоры о безопасности и взаимной помощи. Необязательно создавать образ врага из кого-то», — заключил президент.