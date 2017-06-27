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Билялетдинов оценил шансы сборных Чили и Германии на победу в Кубке конфедераций
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    Билялетдинов оценил шансы сборных Чили и Германии на победу в Кубке конфедераций

    8:11  27 Июня 2017
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    Билялетдинов оценил шансы сборных Чили и Германии на победу в Кубке конфедераций

    Москва, 27 июня. Бывший полузащитник казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что сборные Чили и Германии на Кубке конфедераций в очередной раз показали свой высочайший уровень, а также уверен, что эти команды — одни из фаворитов на грядущем ЧМ-2018. 

    По словам 32-летнего экс-хавбека, Артуро Видаль, Алексис Санчес и Эдуардо Варгас являются лидерами чилийской сборной Чили. Кроме того, эта команда считается одной из лучших в Южной Америке, поскольку между футболистами есть химия и сыгранность.

    Билялетдинов оценил шансы сборных Чили и Германии на победу в Кубке конфедераций

    «Но сейчас ей еще чего-то не хватает, чтобы замахнуться на самые высокие места. Нет достаточной уверенности на завершающей стадии атаки, что не позволяет дожимать соперников при хорошей игре. На ЧМ они могут стать одними из фаворитов», — отметил он. 

    Билялетдинов также напомнил о сборной Йоахима Лева, которая приехала на турнир вторым, а то и третьим составом. Немцы вышли в полуфинал с первого места. Бывший футболист признался, что действиями этой команды можно только восхищаться.

    «Они даже вторым составом претендуют на победу в Кубке Конфедераций. Немцы по-прежнему являются ориентиром для всего мирового футбола», — передает слова эксперта газета «Известия»

     

    Автор: Дана Балан
    #футбол #россия #германия #чили #кубокконфедераций
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