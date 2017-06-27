Минздрав составил рейтинг самых болеющих регионов России

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Москва, 27 июня. В течение прошлого года жители России взяли в местных медицинских учреждениях более 19,5 млн больничных листов. Статистики Минздрава РФ составили рейтинг регионов, где больничные берут чаще всего.

В Минздраве отмечают, что количество взятых больничных зависит от многих факторов и не в последнюю очередь от доступности медицинских услуг. Очень важен также фактор занятости — больничных больше в тех регионах, где значительное количество населения работает на крупных предприятиях — заводах, фабриках — имея при этом все положенные социальные гарантии. Третьим фактором, влияющим на количество больничных, эксперты RT назвали средний возраст населения — чем больше молодежи, тем меньше больничных.

В целом, места в «рейтинге заболеваемости» распределились так — на первом месте оказалась Ярославская область, где за год на 100 работающих граждан выписано 63,6 больничных листа. На втором и третьем местах в рейтинге оказались Московская (60,6) и Тверская (60,1) области, а после Вологодская область и Марий Эл.

Реже всего уходили на больничный жители Чечни — там выписано всего 15,4 больничных листа на 100 человек работающего населения.