Единую карту для транспорта и музеев выпустят в России

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Москва, 27 июня. В России для удобства туристов будет выпущена единая туристическая смарт-карта.

Как пишут «Известия», многофункциональная пластиковая карта заменит устаревшие системы оплаты городского транспорта, а также дополнительно даст возможность входа в музеи, заповедники и доступ к Wi-Fi.

«Внедрение проекта «Электронная карта» начнется в пилотном режиме в Ярославской области», — рассказал изданию гендиректор Национального центра информатизации Константин Солодухин

Добавим, что стоимость карт, которую туристы будут приобретать их в пакете с различными услугами, пока не определена. По оценкам экспертов, единая туристическая смарт-карта со временем сможет заменить все другие карты.