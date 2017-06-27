Фотохронику военного Алеппо представили в «Геликон-опере»

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Москва, 27 июня. Выставка фотографий «Война и… мiръ?» открылась в фойе Зимина Московского музыкального театра «Геликон-опера». На ней представлено свыше 20 снимков, сделанных в Сирии.

Авторы работ — фотокорреспонденты МИА «Россия сегодня», побывавшие на месте событий. Особого внимания заслуживают фотографии, сделанные в Алеппо. Зрители увидят последствия военных действий, которые пережил древний город, где еще недавно хозяйничали боевики ИГ* («Исламское государство»* — запрещенная в России террористическая организация).

«Страна, в которую я был влюблен еще несколько лет назад, превратилась в осколки. Осколки разбитой тишины», — описал свои впечатления от увиденного в Сирии фотожурналист агентства, лауреат World Press Photo 2017 Валерий Мельников, пишет РИА Новости.

* Организация запрещена на территории РФ.