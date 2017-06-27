Эксперты призвали Путина и Трампа принять заявление о недопущении ядерной войны

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Москва, 27 июня. Российская Федерация и США обязаны экстренно начать переговоры по пресечению хакерских угроз, а также придумать механизм для повышения доверия в оборонной сфере. Таким мнением поделились председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, бывший глава дипведомства РФ Игорь Иванов и экс-председатель Комитета по делам вооруженных сил сената США Сэм Нанн.

Эксперты написали письмо лидеру США Владимиру Путину и его американскому коллеге Дональду Трампу, отметив, что саммит в Германии может стать прекрасным шансом для диалога в указанных сферах.

«Речь, прежде всего, идет о снижении ядерной и других военных угроз, а также о предотвращении террористических атак, грозящих катастрофическими последствиями», — следует из текста письма.

Началом этого может стать новое совместное заявление Москвы и Вашингтона касательно того, что «в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана», сообщает РИА Новости.

Как ранее сообщала Газета.Ru, глава Белого дома Дональд Трамп настаивает на полноформатной встрече с российским президентом Владимиром Путиным на саммите «двадцатки» в Гамбурге.