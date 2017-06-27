Лавров призвал Тиллерсона не допускать ударов ВС США по сирийским войскам

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Москва, 27 июня. В ходе телефонной беседы между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и главой Госдепартамента США Рексом Тиллерсоном российский дипломат призвал Соединенные Штаты прекратить и в дальнейшем не допускать ударов по правительственной армии Сирии. Лавров подчеркнул, что сирийские войска ведут войну против террористов и провокации в их отношении недопустимы.

Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

«Лавров призвал Вашингтон принять меры для недопущения провокаций в отношении сирийских правительственных войск, ведущих операции против террористов», — указано в опубликованном МИД РФ сообщении.

Напомним, сегодня постоянный представить РФ в ООН Никки Хейли заявила, что «за новые удары по своему народу» президент Сирии Башар Асад «будет нести ответственность вместе с Россией и Ираном».