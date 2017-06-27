Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Россия
Единую карту для транспорта и музеев выпустят в России
Экономика
Непогода повлияла на доходы российских аптек
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Непогода повлияла на доходы российских аптек

    7:36  27 Июня 2017
    43

    Непогода повлияла на доходы российских аптек

    Москва, 27 июня. В нынешнем году аптечный бизнес пошел в гору благодаря выросшим на 15% доходам. Россияне стали чаще болеть и обращаться к фармацевтам.

    За прошедшие 5 месяцев было реализовано на 11,5% больше упаковок лекарственных препаратов, чем за такой же период прошлого года. Сегодня об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные агентства DSM Group. Среди причин роста продаж аналитики называют увеличившуюся покупательскую способность населения.

    «Непростые для россиян годы кризиса закончились. Если предыдущие несколько лет люди в случае болезни старались пользоваться народными методами, то сейчас люди возвращаются в аптеки и больше тратят на покупку медикаментов», — цитирует издание гендиректора DSM Group Сергея Шуляка.

    Непогода повлияла на доходы российских аптек

    Еще одной причиной, позволившей аптекам увеличить свои доходы, стала непогода. В этом году по всем регионам России наблюдаются то затяжные дожди, то резкое понижение температуры, а это, говорят врачи, вызывает рост заболеваемости.

    Автор: Кира Мирова
    #шуляк
    Комментарии:
    Новости партнеров
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Спикер парламента Ирана прокомментировал санкции США против Москвы и Тегерана

        6:52 27 Июня 2017 213
        Читать
        6:00
        Сегодня

        Сирия итоги за сутки на 27 июня 6.00: ИГ теряет позиции на юге САР, «Нусра» атакует САА при помощи Израиля
        5:34
        Сегодня

        Два новых железнодорожных вокзала будут построены в Москве
        4:03
        Сегодня

        Евросоюз отомстит США за пошлины на сталь
        22:10
        Вчера

        Лавров обсудил с Тиллерсоном ситуацию в Сирии
        20:36
        Вчера

        Росприроднадзор опечатает мусорный полигон в Балашихе 27 июня

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017 1517

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1621

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1657

        В Парке Вечной славы в Киеве потребовали освободить страну от европейского и украинского фашизма

        18:45 22 Июня 2017
        3960

        Жизнь по футбольным законам: как Петербург принимает Кубок конфедераций

        15:23 21 Июня 2017
        520
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Главное, чтобы не перешли от слов к делу: политолог рассказал об угрозах США режиму Асада

        Главное, чтобы не перешли от слов к делу: политолог рассказал об угрозах США режиму Асада

        7:42   27 Июня 2017
        88
        Сирия: США угрожают Дамаску расплатой за возможную химическую атаку

        Сирия: США угрожают Дамаску расплатой за возможную химическую атаку

        4:59   27 Июня 2017
        377
        Генпрокурор Бразилии выдвинул обвинения в коррупции против президента

        Генпрокурор Бразилии выдвинул обвинения в коррупции против президента

        3:36   27 Июня 2017
        157
        Иммиграционный указ Трампа частично вступил в силу

        Иммиграционный указ Трампа частично вступил в силу

        1:37   27 Июня 2017
        80