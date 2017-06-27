Непогода повлияла на доходы российских аптек

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Москва, 27 июня. В нынешнем году аптечный бизнес пошел в гору благодаря выросшим на 15% доходам. Россияне стали чаще болеть и обращаться к фармацевтам.

За прошедшие 5 месяцев было реализовано на 11,5% больше упаковок лекарственных препаратов, чем за такой же период прошлого года. Сегодня об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные агентства DSM Group. Среди причин роста продаж аналитики называют увеличившуюся покупательскую способность населения.

«Непростые для россиян годы кризиса закончились. Если предыдущие несколько лет люди в случае болезни старались пользоваться народными методами, то сейчас люди возвращаются в аптеки и больше тратят на покупку медикаментов», — цитирует издание гендиректора DSM Group Сергея Шуляка.

Еще одной причиной, позволившей аптекам увеличить свои доходы, стала непогода. В этом году по всем регионам России наблюдаются то затяжные дожди, то резкое понижение температуры, а это, говорят врачи, вызывает рост заболеваемости.