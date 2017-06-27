В Пермском крае нашли 33-летнего мужчину, пропавшего почти два месяца назад

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Пермский край, 27 июня. В Пермском крае обнаружен живым пропавший почти два месяца назад 33-летний мужчина.

Как сообщают местные СМИ, некий Артем Воробьев потерялся 4 мая в населенном пункте Добрянка. И только 26 июня позвонил супруге из больницы поселка Березники.

Как оказалось, мужчина на время потерял память, и был найден спасателями месяц назад на железной дороге. Как только память вернулась, потерявшийся позвонил жене.

