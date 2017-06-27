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Главное, чтобы не перешли от слов к делу: политолог рассказал об угрозах США режиму Асада
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    Главное, чтобы не перешли от слов к делу: политолог рассказал об угрозах США режиму Асада

    7:42  27 Июня 2017  /обновлено: 7:55  27 Июня 2017
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    Главное, чтоб не перешили от слов к делу: политолог рассказал об угрозах США режиму Асада

    США вновь угрожают Сирии применением силы, усмотрев, якобы, очередную подготовку властями республики к химической атаке. Заявление об этом за подписью пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера было распространено в понедельник вечером.

    «США выявили потенциальные приготовления к очередной атаке с применением химического оружия режимом Башара Асада, которая может привести к массовым жертвам среди гражданского населения, включая невинных детей», — говорится в нем.

    Правда, доказательств, как обычно, в документе не приводится. Спайсер лишь ограничился замечанием о том, что активность, зафиксированная Штатами, «напоминает приготовления, которые режим осуществлял перед химатакой 4 апреля 2017 года».

    «Как мы уже заявляли, целью США в Сирии является уничтожение ИГИЛ*. Однако если Асад осуществит очередное массовое убийство при помощи химоружия, он и его вооруженные силы заплатят высокую цену», — подчеркнули в американской администрации.

    Политолог Алексей Петров в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что пока в САР ничего не совершили, а в США ограничиваются риторикой – это нормально.

    «Главное, чтобы никто не предпринял никаких активных действий», — добавил он.

    Эксперт добавил, что отношения Сирии и США не идеальны. Однако, если дело вновь зайдет дальше обмена «любезностями» на словах, то это не улучшит ситуацию на Ближнем Востоке.

    «Люди там и так живут как на пороховой бочке», — сказал он.

    Петров напомнил, что было уже несколько инцидентов, когда США применяли военную силу в САР.

    «Такие действия уже были. Так что не исключено, что они могут повториться», — считает политолог.

    Главное, чтоб не перешили от слов к делу: политолог рассказал об угрозах США режиму Асада

    Так, 4 апреля американские СМИ и неправительственные организации сообщили об инциденте с применением отравляющих веществ в Хан-Шейхуне в сирийской провинции Идлиб, не предоставив при этом никаких доказательств, однако, при этом поспешив возложить за это на силы Башара Асада.

    Несмотря на то, что официальный Дамаск и Москве американскую версию событий опровергли и призвали расследовать инцидент в Идлибе, президент США Дональд Трампа эти призывы проигнорировал.

    7 апреля ВВС США нанесли удар крылатыми ракетами Tomohawk по сирийской военной авиабазе «Шайрат». Это стало первым прямым военным вмешательством США в ход внутрисирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.

    Такие действия США в Кремле расценили как акт против суверенного государства.

    Позже в американском издании Welt am Sonntag вышла статья журналиста Сеймура Херша, в которой говорилось о том, что Дональд Трамп знал, что власти Сирии не применяли химическое оружие в городе Хан-Шейхун. Но, несмотря на это, принял решение нанести ракетный удар по сирийской авиабазе «Шайрат».

    По мнению Херша, глава США отдавал приказ, не учитывая мнения экспертов, а его администрация позже пыталась создать в прессе ложную картину событий. Более того, Вашингтону было заранее известно об авиаударе ВВС САР по Хан-Шейхуну, о котором американцев якобы уведомила Россия.

    Автор материала пишет о том, что мишенью авиаудара в Хан-Шейхуне было двухэтажное здание, в котором проводили переговоры террористы. Там же, в подвале, находился склад с боеприпасами, продуктами и химикатами.

    Главное, чтоб не перешили от слов к делу: политолог рассказал об угрозах США режиму Асада

    Президенту США Дональду Трампу хватило только кадров с умирающими детьми и взрослыми, для того, чтобы отдать приказ нанести удар по Сирии.

    «Ему было доложено о том, что никаких доказательств применения сирийцами химоружия нет. И он все равно сказал: «Действуйте», — пишет Херш.

    После ракетного удара по сирийской авиабазе «Шайрат» было зафиксировано еще несколько случаев применения силы со стороны США и их союзников по Североатлантическому альянсу в отношении вооруженных сил Сирии или проправительственных вооруженных формирований.

    18 мая коалиция нанесла первый удар по проправительственным силам в Сирии. Тогда авиация союзников обстреляла ракетами колонну, которая, как сообщили в Пентагоне, вошла в «зону предотвращения конфликтов», где находились вооруженные формирования, поддерживаемые США. Перед этим, по заявлению военных, самолеты коалиции пролетели над колонной и сделали несколько предупредительных выстрелов.

    В Пентагоне отмечали, что в результате атаки были уничтожены танк и строительное оборудование. Позже в министерстве обороны САР сообщили, что среди жертв авиаудара были сирийские военнослужащие.

    Еще один инцидент произошел 6 июня. Силы коалиции вновь объяснили свои действия самообороной. В результате этого удара союзников были уничтожены «две единицы артиллерии, одна единица противовоздушного оружия и поврежден танк». По сообщению ряда СМИ, жертвами удара коалиции стали и двое сирийских военнослужащих.

    Один из последних громких инцидентов произошел 18 июня. Американский истребитель F/A-18E сбил Су-22 ВВС Сирии. Это произошло в районе города Ракка на севере страны, следует из заявления командования армии САР.

    При этом США всегда объясняют подобные действия тем, что защищают своих союзников, которые, якобы, подвергаются атакам со стороны правительственных сил Сирии.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Павел Романов
    #дональд трамп #россия #сша #сирия #башар асад
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