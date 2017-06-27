Астрономы NASA показали потрясающее фото рассвета на Сатурне

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Вашингтон, 27 июня. Специалисты американского космического агентства NASA опубликовали неземной красоты фотографию рассвета на Сатурне. Фотография была сделана космическим зондом «Кассини» на расстоянии в миллион километров от планеты.

Данная фотография была сделана 31 марта, за пару недель до того, как космический аппарат «Кассини» завершил свой «Торжественный финал», врезавшись в атмосферу Сатурна. Зонд не прекращал передавать информацию на Землю даже в самые последние минуты, что позволяет любителям астрономии насладиться впечатляющими картинами иных миров.