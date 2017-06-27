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Астрономы NASA показали потрясающее фото рассвета на Сатурне
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    Астрономы NASA показали потрясающее фото рассвета на Сатурне

    7:38  27 Июня 2017
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    Астрономы NASA показали потрясающее фото рассвета на Сатурне

    Вашингтон, 27 июня. Специалисты американского космического агентства NASA опубликовали неземной красоты фотографию рассвета на Сатурне. Фотография была сделана космическим зондом «Кассини» на расстоянии в миллион километров от планеты.

    Астрономы NASA показали потрясающее фото рассвета на Сатурне

    Данная фотография была сделана 31 марта, за пару недель до того, как космический аппарат «Кассини» завершил свой «Торжественный финал», врезавшись в атмосферу Сатурна. Зонд не прекращал передавать информацию на Землю даже в самые последние минуты, что позволяет любителям астрономии насладиться впечатляющими картинами иных миров.

    Автор: Валентин Меликов
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