Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Россия
Единую карту для транспорта и музеев выпустят в России
Спорт
Эксперт оценил переход Марковича в баскетбольные «Химки»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперт оценил переход Марковича в баскетбольные «Химки»

    7:39  27 Июня 2017
    45

    Маркович

    Москва, 27 июня. Боссы подмосковных «Химок» намерены сохранить костяк из российских баскетболистов. Капитан команды Сергей Моня и лидер Алексей Швед продолжат выступать за подмосковных клуб в следующем сезоне. 

    Напомним, ранее «Химки» объявили о переходе защитника Стефана Марковича, который прошлый сезон провел в петербургском «Зените». 

    Как отметил экс-центровой «Химок» Виталий Носов, этот переход является несомненным усилением.

    «Он настоящий лидер, способный создавать отличные возможности для своих партнеров. Я думаю, что он может как подменять Шведа, так и одновременно находиться с ним на площадке», — цитирует эксперта газета «Известия»

    По мнению Носова, клубу необходима не дюжина, а примерно 15 игроков высокого класса, поскольку новый формат престижнейшего баскетбольного турнира Евролиги будет забирать много сил у главных игроков. Он также напомнил, что армейцы придерживаются такой стратегии, поэтому в конце сезона их лидеры полны сил и энергии. 

     

    Автор: Дана Балан
    #подмосковье #баскетбол #химки #маркович #носов
    Комментарии:
    Новости партнеров
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Спикер парламента Ирана прокомментировал санкции США против Москвы и Тегерана

        6:52 27 Июня 2017 216
        Читать
        6:00
        Сегодня

        Сирия итоги за сутки на 27 июня 6.00: ИГ теряет позиции на юге САР, «Нусра» атакует САА при помощи Израиля
        5:34
        Сегодня

        Два новых железнодорожных вокзала будут построены в Москве
        4:03
        Сегодня

        Евросоюз отомстит США за пошлины на сталь
        22:10
        Вчера

        Лавров обсудил с Тиллерсоном ситуацию в Сирии
        20:36
        Вчера

        Росприроднадзор опечатает мусорный полигон в Балашихе 27 июня

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017 1518

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1622

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1657

        В Парке Вечной славы в Киеве потребовали освободить страну от европейского и украинского фашизма

        18:45 22 Июня 2017
        3960

        Жизнь по футбольным законам: как Петербург принимает Кубок конфедераций

        15:23 21 Июня 2017
        520
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Главное, чтобы не перешли от слов к делу: политолог рассказал об угрозах США режиму Асада

        Главное, чтобы не перешли от слов к делу: политолог рассказал об угрозах США режиму Асада

        7:42   27 Июня 2017
        98
        Сирия: США угрожают Дамаску расплатой за возможную химическую атаку

        Сирия: США угрожают Дамаску расплатой за возможную химическую атаку

        4:59   27 Июня 2017
        388
        Генпрокурор Бразилии выдвинул обвинения в коррупции против президента

        Генпрокурор Бразилии выдвинул обвинения в коррупции против президента

        3:36   27 Июня 2017
        159
        Иммиграционный указ Трампа частично вступил в силу

        Иммиграционный указ Трампа частично вступил в силу

        1:37   27 Июня 2017
        81