Эксперт оценил переход Марковича в баскетбольные «Химки»

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Москва, 27 июня. Боссы подмосковных «Химок» намерены сохранить костяк из российских баскетболистов. Капитан команды Сергей Моня и лидер Алексей Швед продолжат выступать за подмосковных клуб в следующем сезоне.

Напомним, ранее «Химки» объявили о переходе защитника Стефана Марковича, который прошлый сезон провел в петербургском «Зените».

Как отметил экс-центровой «Химок» Виталий Носов, этот переход является несомненным усилением.

«Он настоящий лидер, способный создавать отличные возможности для своих партнеров. Я думаю, что он может как подменять Шведа, так и одновременно находиться с ним на площадке», — цитирует эксперта газета «Известия».

По мнению Носова, клубу необходима не дюжина, а примерно 15 игроков высокого класса, поскольку новый формат престижнейшего баскетбольного турнира Евролиги будет забирать много сил у главных игроков. Он также напомнил, что армейцы придерживаются такой стратегии, поэтому в конце сезона их лидеры полны сил и энергии.