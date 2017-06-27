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Почти 30% бесплатных медицинских услуг оказывают частные врачи
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    Почти 30% бесплатных медицинских услуг оказывают частные врачи

    7:17  27 Июня 2017  /обновлено: 7:37  27 Июня 2017
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    Почти 30% бесплатных медицинских услуг оказывают частные врачи

    Москва, 27 июня. Частные клиники активно осваивают бюджет Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). НА сегодняшний день на их долю приходится почти треть всего бюджета ФМС.

    Количество медучереждений, которые принимают клиентов по программе обязательного медицинского страхования (ОМС), за последние 7 лет увеличилось в 4 раза — до 2540. Об этом сегодня пишет газета «Известия» со ссылкой на свои источники в министерстве здравоохранения и ФОМС.

    «Участие частных клиник в реализации программ ОМС создает необходимую конкурентную среду для государственных медучреждений. Негосударственные клиники помогают обеспечивать реализацию основных принципов охраны здоровья граждан — повышение качества и доступности медицинской помощи», — цитирует издание председателя ФОМС Наталью Стадченко.

    Почти 30% бесплатных медицинских услуг оказывают частные врачи

    Эксперты считают, что частные клиники сегодня пользуются большим спросом, нежели государственные поликлиники. Это, говорят они, связано в том числе с качеством обслуживания и уровнем подготовки специалистов. Зарплаты, которые врачи получают в госучереждениях существенно ниже, а нагрузка выше, что вынуждает высококвалифицированных врачей уходить в частный сектор. 

    Автор: Кира Мирова
    #стадченко
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