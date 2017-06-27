Немцы стали отказываться от дизельных автомобилей

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Берлин, 27 июня. В Германии наблюдается падение продаж транспортных средств, оснащенных дизельной силовой установкой.

Как сообщают специализированные СМИ, при этом жители ФРГ все чаще покупают бензиновые машины, а также автомобили, которые работают на альтернативных видах топлива.

В целом, немецкий рынок в прошлом месяце вырос на 13%, при этом продажи дизельных авто сократились — так, доля машин с дизельными установками составила чуть более 40%, что на шесть пунктом ниже прошлогодних показателей.

Эксперты полагают, что одной из причин падения продаж стал дизельный скандал, который впервые разразился в 2015 году, а главным участником его стал концерн Volkswagen.