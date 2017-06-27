Емельяненко объяснил причину поражения в бое с Митрионом

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Москва, 27 июня. В минувшее воскресенье в стенах Madison Square Garden российский боец Федор Емельяненко потерпел поражение от американца Мэтта Митриона в рамках Bellator 180. Экс-футболист Национальной футбольной лиги сокрушил россиянина в первом раунде.

По словам 40-летнего Емельяненко, он был готов к поединку, залечил все свои травмы, но соперник оказался быстрее.

«Я действовал строго по разработанной тактике, четко придерживался своего плана на поединок. У нас с Митрионом произошла обоюдная атака, в результате мы оба одновременно отправились в нокдаун», — пишет газета «Известия».

Последний император опоздал на доли секунды, что и стало причиной поражения. Емельяненко отметил, что иногда исход поединка решает малейшая деталь.