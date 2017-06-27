Женщине из Забайкальского края предоставили квартиру после прямой линии с Путиным
Чита, 27 июня. Власти в Забайкальском крае предоставили квартиру пострадавшей от пожаров 2015 года Наталье Калининой — вскоре после того, как женщина сумела обратиться напрямую к президенту Путину во время «Прямой линии с президентом Владимиром Путиным». Об этом сообщила глава пресс-службы губернатора Забайкалья.
Калинина пожаловалась президенту на то, что получила непригодное для проживания жилье после того, как ее собственный дом сгорел.
«Наталье Калининой подобрана квартира на улице Народная в городе Чите площадью 45,2 квадратных метра. Как уточнил руководитель ведомства Алексей Хосоев, жилье предоставлено по договору безвозмездного пользования до момента оформления права собственности Забайкальского края на квартиру», — сообщила глава пресс-службы губернатора РИА Новости.