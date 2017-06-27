Женщине из Забайкальского края предоставили квартиру после прямой линии с Путиным

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Чита, 27 июня. Власти в Забайкальском крае предоставили квартиру пострадавшей от пожаров 2015 года Наталье Калининой — вскоре после того, как женщина сумела обратиться напрямую к президенту Путину во время «Прямой линии с президентом Владимиром Путиным». Об этом сообщила глава пресс-службы губернатора Забайкалья.

Калинина пожаловалась президенту на то, что получила непригодное для проживания жилье после того, как ее собственный дом сгорел.