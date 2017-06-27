После публикации статьи о российском фонде CNN уволил трех сотрудников

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Нью-Йорк, 27 июня. Публикация статьи о российском фонде стоило трем сотрудникам CNN рабочих мест.

Как пишут «Известия», в злополучном материале речь шла о начале расследования в связи со встречей американского финансиста Энтони Скарамуччи и главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

Как оказалось, руководство CNN было обеспокоено не то, чтобы правдивостью опубликованной информации, а скорее источником получения данных, а также «сыростью» материала.

В итоге работы на телеканале лишились автор статьи Томас Фрэнк, редактор подразделения Эрик Лихтблау, а также руководитель отдела Лекс Харис. Напомним, что материал был размещен 22 июня, однако позже его удалили.