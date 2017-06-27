Ученые выяснили, когда лучше всего пить кофе

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Сидней, 27 июня. Исследователи из Австралии провели исследование физического и психического состояния человека, который только что выпил свой утренний кофе, и пришли к выводу, что наиболее популярный наркотик в мире вредно принимать сразу после пробуждения. По мнению ученых, куда разумнее подождать хотя бы пару часов, прежде чем пытаться взбодрить себя чашкой ароматного кофе.

В целом, отмечают ученые, кофе может быть очень полезен для тех, кто его любит — однако люди часто недооценивают побочные эффекты употребления кофе. Так, в утренние часы организм человека особенно страдает от любых стрессов — а кофе вызывает выброс в кровь гормона стресса, кортизола, что приводит к отрицательным последствиям.

Только через несколько часов, когда организм сам перейдет к активной деятельности, кофе сможет помочь человеку нарастить темп полезной работы.