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Путин внес на ратификацию в Думу конвенцию СЕ о борьбе с финансированием терроризма
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    Путин внес на ратификацию в Думу конвенцию СЕ о борьбе с финансированием терроризма

    6:49  27 Июня 2017
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    Владимир Путин внес на ратификацию в Думу конвенцию СЕ о борьбе с финансированием терроризма

    Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную думу конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма.

    В пояснительной записке к документу говорится, что в нем оговариваются конфискационные меры, полномочия и приемы при расследовании, а также запросы данных по банковским счетам и их мониторинг.

    Все они должны быть направлены на противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Ратификация конвенции позволит улучшить взаимодействие России с другими странами по данным вопросам.

    В России конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года была подписана в 2009 году. После подписания этого документа прошло больше восьми лет. И до ратификации дело дошло лишь летом 2017 года.

    В настоящий момент этот документ ратифицировали, то есть он получил утверждение верховной власти страны, 28 стран, входящих в Совет Европы. 11 стран его подписали, но утверждения там он пока не получил.

    В нашей стране Конвенция была отправлена на ратификацию в Госдуму с рядом ограничений и оговорок. Этого сам документ не исключает.

    Так, Россия только частично готова применять статью о конфискации «орудий, доходов или имущества», стоимость которых соответствует стоимости нелегальных доходов или легализованного имущества. В нашей стране эта норма будет действовать только в отношении преступлений, указанных в одном из пунктов статьи Уголовного кодекса о конфискации имущества в доход государства на основании судебного приговора.

    Владимир Путин внес на ратификацию в Думу конвенцию СЕ о борьбе с финансированием терроризма

    Также Россия оставляет за собой право требовать предоставления оригиналов запросов, направленных ранее по Интернету или при помощи иных средств связи, и переводов, присланных вместе с запросом документов на русский язык.

    Кроме того, наша страна запрещает использовать или передавать без предварительного согласия для проведения расследования или суда по делам, которые не были указаны в запросе, все сведения о финансовой деятельности тех или иных лиц или организаций, и доказательства, которые наши власти предоставили правоохранительным органам других стран.

    Отметим, что конвенция Совета Европы предполагает обмен информацией, в том числе и финансовой, между странами, которые этот документ ратифицировали. Осуществлять сотрудничество со стороны России Владимир Путин предложил поручить Минюсту, Генпрокуратуре и Росфинмониторингу.

     «Ратификация Конвенции повысит эффективность взаимодействия с зарубежными государствами в борьбу с легализацией преступных доходов и финансирования терроризма, создаст дополнительные возможности для развития международного сотрудничества компетентных органов», — считает президент РФ.

    Всего в мире действует восемь международных конвенций, посвященных, так или иначе, борьбе с терроризмом. Кроме того, существует еще 13 международных договоров, где в разной мере уделяется внимание аспектам противодействия терроризму.

    Конвенция Совета Европы, которую президент России направил на ратификацию в Государственную думу, дополняет Европейскую конвенцию о пресечении терроризма 1977 года, которая была подписана в Страсбурге.

    Дело в том, что в ней тема финансирования отсутствовала. В 1990 году также в Страсбурге была подписана еще одна конвенция, но в ней финансовый вопрос не привязывался к деятельности террористов.

    И только в 2005 году в Варшаве утвердили конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. 

    Владимир Путин внес на ратификацию в Думу конвенцию СЕ о борьбе с финансированием терроризма

    Для того, что выполнить требования этого документа по ратификации, России придется внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, добавив статью  об административной ответственности юридических лиц за легализацию средств, полученных преступным путем.

    По словам экс-директора ФСБ России, депутата Госдумы и спецпредставителя Парламентской ассамблеи ОБСЕ по противодействию терроризму Николая Ковалева, ратификация этого документа позволит «утрясти» нестыковки российских норм права с международными правилами. 

    «Этот шаг повысит эффективность взаимодействия отечественных правоохранительных органов и спецслужб с партнерами из зарубежных государств. В первую очередь позволит отсечь лидеров террористических организаций от финансовых подпиток», — цитирует его ТАСС.

    Автор: Павел Романов
    #путин #терроризм #госдума #совет европы #конвенция
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