Спикер парламента Ирана прокомментировал санкции США против Москвы и Тегерана

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Тегеран, 27 июня. Председатель меджлиса Ирана Али Ардешир Лариджани заявил, что новые санкции, введенные США против Тегерана и Москвы, противоречат обязательствам Вашингтона согласно международному праву.

В ходе совещания спикеров парламентов стран Евразии в Сеуле Лариджани отметил, что действия американских властей идут вразрез с решениями и обязательствами Соединенных Штатов, вытекающими из международного права, говорится в материале Газеты.ру.

Он подчеркнул, что подобные меры являются неправомерным вмешательством в дела других государств и необходимо создать механизм борьбы с подобными нарушениями.