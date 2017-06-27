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Спикер парламента Ирана прокомментировал санкции США против Москвы и Тегерана
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    Спикер парламента Ирана прокомментировал санкции США против Москвы и Тегерана

    6:52  27 Июня 2017
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    Спикер парламента Ирана прокомментировал санкции США против Москвы и Тегерана

    Тегеран, 27 июня. Председатель меджлиса Ирана Али Ардешир Лариджани заявил, что новые санкции, введенные США против Тегерана и Москвы, противоречат обязательствам Вашингтона согласно международному праву.

    В ходе совещания спикеров парламентов стран Евразии в Сеуле Лариджани отметил, что действия американских властей идут вразрез с решениями и обязательствами Соединенных Штатов, вытекающими из международного права, говорится в материале Газеты.ру.Спикер парламента Ирана прокомментировал санкции США против Москвы и Тегерана

    Он подчеркнул, что подобные меры являются неправомерным вмешательством в дела других государств и необходимо создать механизм борьбы с подобными нарушениями.

    Автор: Ирина Новикова
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        Спикер парламента Ирана прокомментировал санкции США против Москвы и Тегерана

        6:52 27 Июня 2017 213
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