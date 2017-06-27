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Москва, 27 июня. В последние дня июня на передвижениях по железной дороге можно значительно сэкономить — РЖД объявили о скидках на билеты в плацкарт до 40%.

Как пишет «Российская газета», максимальные скидки на проезд распространяются в самый конец вагона – на места с 33 по 37, а также на верхние боковые полки с нумерацией от 38 до 50.

Кроме того, на 20% дешевле стоят верхние полки с нумерацией от 2 до 32, а также нижние боковые полки. При этом, как уточнили в РЖД, эти скидки не суммируются с детским тарифом и льготами на проезд школьников.