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Россия
РЖД объявили о скидках на билеты в плацкарт до 40%
Россия
РЖД объявили о скидках на билеты в плацкарт до 40%
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    РЖД объявили о скидках на билеты в плацкарт до 40%

    6:32  27 Июня 2017
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    РЖД объявили о скидках на билеты в плацкарт до 40%

    Москва, 27 июня. В последние дня июня на передвижениях по железной дороге можно значительно сэкономить — РЖД объявили о скидках на билеты в плацкарт до 40%.

    Как пишет «Российская газета», максимальные скидки на проезд распространяются в самый конец вагона – на места с 33 по 37, а также на верхние боковые полки с нумерацией от 38 до 50.

    Кроме того, на 20% дешевле стоят верхние полки с нумерацией от 2 до 32, а также нижние боковые полки. При этом, как уточнили в РЖД, эти скидки не суммируются с детским тарифом и льготами на проезд школьников.

    Автор: Константин Терехов
    #россия #ржд
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