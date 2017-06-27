Сирия: в Алеппо усилены меры безопасности в дни окончания Рамадана

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Алеппо, 27 июня. Полиция и силы безопасности усилили контроль на всех контрольно-пропускных пунктах, через которые осуществляется въезд в сирийский город Алеппо, на время праздников Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) в честь окончания Рамадана. В полиции не сомневаются, что боевики попытаются предпринять террористическую акцию в дни праздника.

Контроль на пропускных пунктах усилен. В рамках трехступенчатой системы досмотра на проверку одной машины на КПП уходит до получаса. В рамках проверки вещи осматривают натасканные на запах оружия и взрывчатки собаки, полицейские со специальными газоанализаторами, а пассажиров проверяют по компьютерным базам данных.