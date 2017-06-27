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Сирия новости 27 июня 07.00: жители Алеппо остались без воды, 13 бойцов САА погибли во время ударов ВВС Израиля
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    Сирия новости 27 июня 07.00: жители Алеппо остались без воды, 13 бойцов САА погибли во время ударов ВВС Израиля

    7:00  27 Июня 2017
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    Сирия новости 27 июня 07.00: жители Алеппо остались без воды, 13 бойцов САА погибли во время ударов ВВС Израиля

    Сирия, 27 июня. Курдские бойцы перекрыли подачу воды для большей части провинции Алеппо, 13 солдат САА было убито в результате авиаударов ВВС Израиля за последние трое суток. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: за последние три дня во время ударов ВВС 13 Израиля погибли 13 солдат, в Хомсе правительственная армия заняла населенный пункт Бир Дулайят.

    «Исламское государство»: боевики убили двух солдат и мирного жителя в Дейр эз-Зоре, в Ираке ликвидировали не менее 20 боевиков «Исламского государства»*.

    Сирия новости 27 июня 07.00: жители Алеппо остались без воды, 13 бойцов САА погибли во время ударов ВВС Израиля

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 27 июня 07.00: жители Алеппо остались без воды, 13 бойцов САА погибли во время ударов ВВС Израиля

    Армия правительства Сирии отбила контратаку боевиков группировок «Тахрир аш-Шам» и «Файлак аль-Рахман» в городе Айн Тарма в Восточной Гуте.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 27 июня 07.00: жители Алеппо остались без воды, 13 бойцов САА погибли во время ударов ВВС Израиля

    Курдские бойцы перекрыли подачу воды для большей части провинции.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 27 июня 07.00: жители Алеппо остались без воды, 13 бойцов САА погибли во время ударов ВВС Израиля

    Армия правительства Сирии продвинулась на три километра к границе с Ираком в результате сражений с террористами «Исламского государства» на юго-востоке провинции, заняв населенный пункт Бир Дулайят

    ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям террористов «Исламского государства» в городе Сухна и на трассе Пальмира – Сухна.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 27 июня 07.00: жители Алеппо остались без воды, 13 бойцов САА погибли во время ударов ВВС Израиля

    Армия правительства Сирии находится на расстоянии 90 километров к югу от Дейр эз-Зора, передает Аlmasdarnews.

    Террористы «Исламского государства» убили двух солдат армии правительства Сирии и как минимум одного мирного жителя во время минометных обстрелов районов города Дейр эз-Зор.

    Провинция Идлиб

    Турция отказалась признавать провинцию «зоной безопасности». Сообщается, что турецкая армия готова начать военную операцию после приказа в течение 24 часов.

    Провинция Ракка

    В Twitter сообщается, что бойцы SDF**** сбили разведывательный дрон в районе Аль-Синаа города Ракка.

    Бойцы SDF захватили у террористов «Исламского государства» деревню Аль-Гута к югу от города Ракка.

    Бойцы SDF захватили большой склад боеприпасов террористов «Исламского государства» в Ракке, а также мост, расположенный на юге столицы провинции.

    Провинция Хама

    Тела боевиков ССА** были найдены в окрестностях населенного пункта Маан на севере провинции. Их казнили члены группировки «Джунд аль-Акса» ранее. На данный момент Маан находится под контролем правительственных войск.

    По сообщениям боевиков Свободной армии Идлиба, их бойцы обстреляли позиции армии правительства Сирии на западе провинции.

    Провинция Кунейтра 

    Боевики устроили засаду на правительственные войска к югу от города Аль-Баас.

    По информации военного источника, 13 солдат армии правительства Сирии были убиты в результате авиаударов ВВС Израиля за последние трое суток.

    Подразделения ССА сообщили о гибели своего командира, сражавшегося с армией правительства Сирии в районе городе Аль-Баас.

    Ирак

    В провинции Дияла 12 террористов погибли во время прощания с товарищем – смертником, который собирался отправляться на задание.

    Два террориста «Исламского государства» открыли огонь по офицеру полиции в районе Аль-Джазар в восточном Мосуле, однако позднее мирные жители поймали нарушителей и убили их.

    К западу от города Анбар ВВС Ирака уничтожили завод по производству взрывчатки террористов «Исламского государства», а вместе с ним и 20 боевиков.

    Иракские войска освободили квартал Фарук и больницу от «Исламского государства» в районе старого Мосула.

    Террористы из «спящих ячеек» ИГ* атаковали жителей западного Мосула в ранее освобожденных районах Аль-Танак и Раджам Аль-Хадид.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия
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