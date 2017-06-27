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Россияне стали намного чаще покупать автомобили Jaguar
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Россияне стали намного чаще покупать автомобили Jaguar
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    Россияне стали намного чаще покупать автомобили Jaguar

    6:30  27 Июня 2017  /обновлено: 6:31  27 Июня 2017
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    Россияне стали намного чаще покупать автомобили Jaguar

    Москва, 27 июня. Эксперты агентства «Автостат Инфо» сообщили о небывалом росте спроса на автомобили марки Jaguar в России.

    Сообщается, что в мае текущего года продажи автомобилей данной марки увеличились на 195,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года —российские покупатели приобрели 201 экземпляр различных моделей Jaguar, при этом, наибольшей популярностью пользовался кроссовер F-Pace, проданный в количестве 118 штук.Россияне стали намного чаще покупать автомобили Jaguar

    В целом с января по май 2017 года российские автолюбители приобрели 1028 автомобилей Jaguar разных моделей, что превышает прошлогодний показатель на 120,4 %.

    Ранее Газета.ру сообщала, что жюри ежегодного конкурса «Всемирный автомобиль года» объявило победителем автомобиль Jaguar F-Pace.

    Автор: Ирина Новикова
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