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Женщины в России стали меньше рожать вне брака
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    Женщины в России стали меньше рожать вне брака

    6:13  27 Июня 2017
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    Женщины в России стали меньше рожать вне брака

    Москва, 27 июня.  В России в 2016 году доля младенцев, появившихся на свет вне брака, составила 21% к общему числу всех родившихся в стране.

    Как сообщают «Известия», по сравнению с 2015-м годом этот показатель уменьшился на 0,5%, и на 7% — по сравнению с 2007 годом. По мнению экспертов, подобную тенденцию можно объяснить увеличением доли вторых рождений в российских семьях.

    Также на уменьшение показателей рождения детей вне брака сказывается то, что в стране изменился этнический состав потенциальных родителей. Кроме того, часть молодых людей сознательно переносит рождение детей на поздний срок.

    Всего в прошлом году вне брака в России на свет появились почти 400 тысяч детей. Меньше всего внебрачных рождений Росстат зафиксировал в Кабардино-Балкарской Республике, Ингушетии и Татарстане.

    Автор: Константин Терехов
    #россия #росстат #демография
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