Женщины в России стали меньше рожать вне брака

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Москва, 27 июня. В России в 2016 году доля младенцев, появившихся на свет вне брака, составила 21% к общему числу всех родившихся в стране.

Как сообщают «Известия», по сравнению с 2015-м годом этот показатель уменьшился на 0,5%, и на 7% — по сравнению с 2007 годом. По мнению экспертов, подобную тенденцию можно объяснить увеличением доли вторых рождений в российских семьях.

Также на уменьшение показателей рождения детей вне брака сказывается то, что в стране изменился этнический состав потенциальных родителей. Кроме того, часть молодых людей сознательно переносит рождение детей на поздний срок.

Всего в прошлом году вне брака в России на свет появились почти 400 тысяч детей. Меньше всего внебрачных рождений Росстат зафиксировал в Кабардино-Балкарской Республике, Ингушетии и Татарстане.