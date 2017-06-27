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Общество
Российские банки будут сохранять биометрические данные клиентов
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    Российские банки будут сохранять биометрические данные клиентов

    6:11  27 Июня 2017  /обновлено: 6:12  27 Июня 2017
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    Российские банки будут сохранять биометрические данные клиентов

    Москва, 27 июня. Российские банки примут участие в тестировании решений для Национальной биометрической платформы, которое начнется в июле текущего года.

    Отмечается, что уже к октябрю кредитные организации должны получить от Минкомсвязи и «Ростелекома» решение по сбору и регистрации изображений лица и голосовых слепков.

    Впоследствии все биометрические шаблоны будут храниться в НБП, а банки будут проводить идентификацию граждан через портал госуслуг и проверять их личность по биометрическому шаблону, говорится в материале газеты «Известия».

    Эксперты считают, что применение биометрии даст возможность уменьшить сроки обслуживания клиентов.

    Автор: Ирина Новикова
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