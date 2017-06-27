Российские банки будут сохранять биометрические данные клиентов

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Москва, 27 июня. Российские банки примут участие в тестировании решений для Национальной биометрической платформы, которое начнется в июле текущего года.

Отмечается, что уже к октябрю кредитные организации должны получить от Минкомсвязи и «Ростелекома» решение по сбору и регистрации изображений лица и голосовых слепков.

Впоследствии все биометрические шаблоны будут храниться в НБП, а банки будут проводить идентификацию граждан через портал госуслуг и проверять их личность по биометрическому шаблону, говорится в материале газеты «Известия».

Эксперты считают, что применение биометрии даст возможность уменьшить сроки обслуживания клиентов.