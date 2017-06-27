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Трамп объявил себя и премьер-министра Индии «мировыми лидерами соцсетей»
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    Трамп объявил себя и премьер-министра Индии «мировыми лидерами соцсетей»

    6:02  27 Июня 2017
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    Трамп объявил себя и премьер-министра Индии «мировыми лидерами соцсетей»

    Вашингтон, 27 июня. В речи по случаю прибытия в Вашингтон важного гостя — премьер-министра Индии Нарендры Моди — президент США Дональд Трамп назвал себя и высокого гостя «мировыми лидерами соцсетей», которые готовы напрямую общаться с гражданами своих стран.

    «Мы верим в эти возможности. Использование социальных платформ даёт гражданам наших стран возможность быть на прямой связи с теми, кого они избрали, а нам — слышать их», — объявил американский президент.

    Трамп объявил себя и премьер-министра Индии «мировыми лидерами соцсетей»

    После завершения выступления Трамп и Моди обнялись. В ходе своего визита Нарендра Моди пригласил Трампа приехать с визитом в Индию вместе с семьей.

    Трамп успел запомниться всему миру из-за активного использования Twitter — на его личный аккаунт подписаны более 32 млн пользователей соцсети, а на аккаунт президента США — более 19 миллионов. Моди не отстает — его страницу в Twitter читает 31 млн человек.

    Автор: Валентин Меликов
    #трамп #моди
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