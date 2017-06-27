Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Технологии
Россияне стали намного чаще покупать автомобили Jaguar
Россия
Два новых железнодорожных вокзала будут построены в Москве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Два новых железнодорожных вокзала будут построены в Москве

    5:34  27 Июня 2017
    346

    Два новых железнодорожных вокзала будут построены в Москве

    Москва, 27 июня. В Москве на Киевском и Курском направлениях построят два новых железнодорожных вокзала.

    Как сообщает портал M24.ru, один из вокзалов  может появиться в Старосырово, второй — в Санино. От них пойдут параллельные ветки дороги для того, чтобы увеличить количество электричек и сократить между ними время прибытия.

    Также, по словам руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина,  у ж/д вокзалов будут возведены пересадочные узлы, что позволит оптимизировать потоки людей, которые едут в центр города.

    Сейчас проект по строительству двух новых вокзалов находится на этапе подготовки концепции. Соответственно, о смете, а также источниках финансирования речи пока не идет.

    Автор: Константин Терехов
    #москва #ржд
    Комментарии:
    Новости партнеров
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Сирия итоги за сутки на 27 июня 6.00: ИГ теряет позиции на юге САР, «Нусра» атакует САА при помощи Израиля

        6:00 27 Июня 2017 132
        Читать
        5:34
        Сегодня

        Два новых железнодорожных вокзала будут построены в Москве
        4:03
        Сегодня

        Евросоюз отомстит США за пошлины на сталь
        22:10
        Вчера

        Лавров обсудил с Тиллерсоном ситуацию в Сирии
        20:36
        Вчера

        Росприроднадзор опечатает мусорный полигон в Балашихе 27 июня
        20:35
        Вчера

        АФК «Система» сообщила об аресте своих активов

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017 1453

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1572

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1650

        В Парке Вечной славы в Киеве потребовали освободить страну от европейского и украинского фашизма

        18:45 22 Июня 2017
        3949

        Жизнь по футбольным законам: как Петербург принимает Кубок конфедераций

        15:23 21 Июня 2017
        516
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: США угрожают Дамаску расплатой за возможную химическую атаку

        Сирия: США угрожают Дамаску расплатой за возможную химическую атаку

        4:59   27 Июня 2017
        237
        Генпрокурор Бразилии выдвинул обвинения в коррупции против президента

        Генпрокурор Бразилии выдвинул обвинения в коррупции против президента

        3:36   27 Июня 2017
        150
        Иммиграционный указ Трампа частично вступил в силу

        Иммиграционный указ Трампа частично вступил в силу

        1:37   27 Июня 2017
        77
        Крейсер «Юрий Долгорукий» успешно произвел пуск «Булавы» из подводного положения

        Крейсер «Юрий Долгорукий» успешно произвел пуск «Булавы» из подводного положения

        19:20   26 Июня 2017
        471