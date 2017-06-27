Два новых железнодорожных вокзала будут построены в Москве

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Москва, 27 июня. В Москве на Киевском и Курском направлениях построят два новых железнодорожных вокзала.

Как сообщает портал M24.ru, один из вокзалов может появиться в Старосырово, второй — в Санино. От них пойдут параллельные ветки дороги для того, чтобы увеличить количество электричек и сократить между ними время прибытия.

Также, по словам руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, у ж/д вокзалов будут возведены пересадочные узлы, что позволит оптимизировать потоки людей, которые едут в центр города.

Сейчас проект по строительству двух новых вокзалов находится на этапе подготовки концепции. Соответственно, о смете, а также источниках финансирования речи пока не идет.