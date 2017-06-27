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Нашествие гигантских розовых бабочек перепугало жителей Омской области
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    Нашествие гигантских розовых бабочек перепугало жителей Омской области

    5:48  27 Июня 2017
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    Нашествие гигантских розовых бабочек перепугало жителей Омской области

    Омск, 27 июня. Нашествие огромных розовых бабочек не на шутку перепугало жителей Омской области.

    Некоторые очевидцы даже смогли заснять необычных насекомых, появившихся в регионе. Отмечается, что из-за размера многие принимают бабочку за птицу колибри.

    Ученые объяснили, что эти бабочки называются винными бражниками и являются крайне полезным для огородов и садов, так как активно опыляют растения.

    Вместе с тем, установить, откуда в Омской области появились необычные бабочки, к данному моменту не удалось.

    Автор: Ирина Новикова
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