Рецидивист напал на девочку после трех недель на свободе

В Избранное

Красноярск, 27 июня. В Красноярске досрочно освобожденный три недели назад из мест не столь отдаленных гражданин напал на школьницу.

Как сообщает региональная прокуратура, осужденный ранее за кражу мужчина после трех недель на свободе вновь решился пойти на дело, и в Ленинском районе Красноярска прямо около здания школы напал на двух учениц.

Добычей злоумышленника стал мобильный телефон, впрочем, вскоре мужчина был задержан, а спустя короткий промежуток времени вновь отправлен за решетку – на этот раз на 3 года и 7 месяцев.