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Генерал НАТО: Военная мощь России растет «по всем фронтам»
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    Генерал НАТО: Военная мощь России растет «по всем фронтам»

    5:31  27 Июня 2017
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    Генерал НАТО: Военная мощь России растет «по всем фронтам»

    Брюссель, 27 июня. В настоящий момент боевые возможности российских вооруженных сил продолжают расти, как и военное мастерство российской армии, считают в НАТО. Это представляет собой опасность в связи с возрастанием военного потенциала России, заявил глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел, однако нет доказательств того, что Россия собирается нападать.

    Генерал НАТО: Военная мощь России растет «по всем фронтам»

    «Нет сомнений, что Россия развивает свои возможности и в традиционной, и в ядерной составляющей. Мы видим масштабную модернизацию всей российской армии, — передает Politico слова генерала. — РФ способна перебрасывать войска на дальние расстояния и эффективно использовать вдалеке от их собственной территории. Что касается намерений, они не ясны, потому что мы не можем точно сказать, что у России есть агрессивные намерения в отношении НАТО».

    Генерал Петр Павел подчеркнул, что в НАТО рассматривают усиление российской военной мощи как угрозы — даже при отсутствии агрессивных намерений. «Мы воспринимаем даже потенциальную угрозу очень серьезно», — подчеркнул Павел.

    Генерал НАТО: Военная мощь России растет «по всем фронтам»

    Автор: Валентин Меликов
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