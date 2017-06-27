Два человека заживо сгорели в перевернутом УАЗе в Забайкалье

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Забайкальский край, 27 июня. В Красночикойском муниципальном образовании края два человека заживо сгорели в попавшем в аварию УАЗе.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, дорожно-транспортное происшествие имело место быть на одной из проселочных дорог — УАЗ-31514 перевернулся, после чего загорелся.

Водитель и пассажир транспортного средства сгорели заживо. На месте ДТП работают госавтоинспекторы и представители следственных органов, которым предстоит разобраться в деталях произошедшего.