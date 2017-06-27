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Источник рассказал, как Трамп готовится к встрече с Путиным на G20
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    Источник рассказал, как Трамп готовится к встрече с Путиным на G20

    5:28  27 Июня 2017  /обновлено: 5:29  27 Июня 2017
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    Источник рассказал, как Трамп готовится к встрече с Путиным на G20

    Вашингтон, 27 июня. Высокопоставленный чиновник из американской администрации заявил, что президент США Дональд Трамп уже готовится к встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге.

    «В каком-то смысле он постоянно готовится к таким встречам», — сказал чиновник.

    Он пояснил, что американский глава регулярно слушает разведбрифинги, почти ежедневно общается со своими советниками по национальной безопасности, несколько раз в неделю проводит беседы с главами Госдепа и Пентагона.Источник рассказал, как Трамп готовится к встрече с Путиным на G20

    Ранее Газета.ру сообщала, что саммит лидеров Группы двадцати должен состояться 7-8 июля в Германии.

    Автор: Ирина Новикова
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