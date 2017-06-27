Ученые расшифровали странные данные, полученные советской станцией о Венере

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Москва, 27 июня. Специалисты из США и Франции приблизились к разгадке странных данных, полученных советской межпланетной станцией «Вега-2», проводившей наблюдение за Венерой в 1985 году.

По мнению современных ученых, резкие перепады температуры на высоте ниже семи километров от поверхности планеты вызваны изменением химического состава слоев ее газовой оболочки, состоящей преимущественно из углекислого газа и азота.

Специалисты предположили, что концентрация азота резко снижается ближе к поверхности планеты из-за конвекции.

Если это так, то содержание азота в газовой оболочке Венеры на 15 % ниже, чем считалось ранее.

Ранее Газета.ру сообщала, что ученые обнаружили, что вулканы на Венере образуются не в результате сдвига земной коры, как на Земле, а вследствие падения метеоритов, поэтому их не меньше по количеству.