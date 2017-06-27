Ученые расшифровали странные данные, полученные советской станцией о Венере
Москва, 27 июня. Специалисты из США и Франции приблизились к разгадке странных данных, полученных советской межпланетной станцией «Вега-2», проводившей наблюдение за Венерой в 1985 году.
По мнению современных ученых, резкие перепады температуры на высоте ниже семи километров от поверхности планеты вызваны изменением химического состава слоев ее газовой оболочки, состоящей преимущественно из углекислого газа и азота.
Специалисты предположили, что концентрация азота резко снижается ближе к поверхности планеты из-за конвекции.
Если это так, то содержание азота в газовой оболочке Венеры на 15 % ниже, чем считалось ранее.
Ранее Газета.ру сообщала, что ученые обнаружили, что вулканы на Венере образуются не в результате сдвига земной коры, как на Земле, а вследствие падения метеоритов, поэтому их не меньше по количеству.