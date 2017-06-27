Боевики ИГ прятали на базе в Бенгази древние артефакты
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Бенгази (Ливия), 27 июня. Ливийские военные обнаружили на базе боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ) в Бенгази множество предметов древности.
Сообщается, что бойцы национальной армии Ливии, обнаружили на недавно отбитой у террористов военной базе десятки ценнейших исторических предметов, в том числе римские скульптурные портреты и глиняные амфоры.
Отмечается, что, по всей вероятности, боевики планировали контрабандным путем вывезти эти артефакты за рубеж.
Ранее Газета.ру сообщала, что Министерство иностранных дел России призвало противоборствующие стороны в Ливии проявлять сдержанность.
* Организация запрещена на территории РФ.