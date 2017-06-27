Володин призвал объединить усилия для безопасности в Евразии

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Сеул, 27 июня. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал к объединению усилий по обеспечению безопасности в Евразии.

В рамках совещания спикеров парламентов стран Евразии, которое состоялось в Сеуле, Володин назвал обеспечение безопасности ключевой задачей.

«Мы видим одной из ключевых задач — консолидацию усилий в целях обеспечения безопасности нашего общего дома. Это обязательное условие для поступательного развития на пространстве Евразии», — отметил спикер российского парламента.

Он также отметил необходимости повышения эффективности в противодействии современным угрозам – терроризму и экстремизму. Для этого необходимо выработать единые подходы по борьбе с боевиками.