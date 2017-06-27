В Улан-Удэ произошло страшное столкновение легковушки с КамаАЗом

В Избранное

Улан-Удэ, 27 июня. Страшное столкновение легкового автомобиля и грузовика КамАЗ произошло в понедельник в Улан-Удэ.

Сообщается, что ДТП произошло днем на Трактовой улице. По имеющейся информации, водитель легковушки Toyota выехал на встречную полосу движения и на высокой скорости врезался в двигавшийся грузовик.

В результате аварии пострадали два человека, включая водителя легковушки. Пострадавшим была оказана помощь прибывшими медиками.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины случившегося.