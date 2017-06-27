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В Улан-Удэ произошло страшное столкновение легковушки с КамаАЗом
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    В Улан-Удэ произошло страшное столкновение легковушки с КамаАЗом

    4:17  27 Июня 2017  /обновлено: 4:18  27 Июня 2017
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    В Улан-Удэ произошло страшное столкновение легковушки с КамаАЗом

    Улан-Удэ, 27 июня. Страшное столкновение легкового автомобиля и грузовика КамАЗ произошло в понедельник в Улан-Удэ.

    Сообщается, что ДТП произошло днем на Трактовой улице. По имеющейся информации, водитель легковушки Toyota выехал на встречную полосу движения и на высокой скорости врезался в двигавшийся грузовик.

    В результате аварии пострадали два человека, включая водителя легковушки. Пострадавшим была оказана помощь прибывшими медиками.

    Сотрудники ГИБДД устанавливают причины случившегося.

     

    Автор: Ирина Новикова
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