Евросоюз отомстит США за пошлины на сталь

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Брюссель, 27 июня. Руководство Евросоюза пообещало принять ответные меры в отношении Соединенных Штатов Америки в том случае, если Вашингтон введет тарифы или квоты на импорт европейской стали.

По словам еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрем, в настоящее время в ЕС обсуждается возможность введения ответных мер.

«Мы должны будем убедиться, что эта мера соответствует нормам ВТО, и если она ударит по нам, мы ответим тем же. Как именно и когда, я сейчас не скажу, но мы готовимся», — рассказала еврокомиссар.

Она отметила, что в данной ситуации термин «торговая война» нужно применять с особой осторожностью. Напомним, весной президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил проверить влияние импорта стали на нацбезопасность.