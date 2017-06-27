Видео горящего после страшного ДТП мотоцикла во Владивостоке появилось в Сети

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Владивосток, 27 июня. Очевидец случившегося опубликовал на видеохостинге Youtube запись последствий ДТП, произошедшего на Русском мосту во Владивостоке.

Сообщается, что авария произошла 26 июня примерно в 20.30 по местному времени. Ехавший по мосту мотоциклист не справился с управлением и врезался в автомобиль Toyota Prius. В результате столкновения он вылетел из седла мотоцикла, который немедленно вспыхнул.

На место инцидента прибыли пожарные и скорая. Мотоциклист был госпитализирован в тяжелом состоянии.