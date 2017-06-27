Генпрокурор Бразилии выдвинул обвинения в коррупции против президента

В Избранное

Бразилиа, 27 июня. Генпрокурор Бразилии Родригу Жано выдвинул формальное обвинение в отношении главы государства Мишела Темера.

По информации Reuters, генеральный прокурор подозревает президента Бразилии в коррупции. Документы Жано передал Верховному суду и нижней палате Конгресса. Теперь конгрессмены решат, будет ли в отношении главы государства открыто дело. Для этого данную инициативу должны поддержать две трети конгрессменов.

Глава государства отрицает обвинения в коррупции. Ранее Верховный суд Бразилии не поддержал решение об отставке Мишела Темера.