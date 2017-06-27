Миранде Керр пришлось расстаться с украшениями на сумму более $8 млн

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Вашингтон, 27 июня. Известной модели Миранде Керр пришлось расстаться с украшениями на сумму более восьми миллионов долларов.

Дорогие украшения дарил австралийской модели финансист из Малайзии. Керр передала украшения представителям министерства юстиции Соединенных Штатов Америки, которые занимаются делом о мошенничестве в малайзийском государственном фонде 1MDB.

Как сообщают американские СМИ, дело в отношении чиновников из Малайзии было возбуждено год назад. Фигурантом дела стал финансист Лю Тэцзо, который несколько лет ухаживает за моделью. Так, в День Святого Валентина Керр стала обладательницей колечка, стоимость которого превышает 1,3 миллиона долларов. На Рождество финансист подарил модели серьги почти за два миллиона долларов. Отмечается, что модель активно сотрудничает с сотрудниками правоохранительных органов.