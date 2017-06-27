Ученые рассказали о пагубном влиянии смартфонов на работу мозга

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Остин, 27 июня. Научные специалисты из Техасского университета в Остине считают, что даже выключенные смартфоны делают человека глупее.

По мнению ученых, наличие под рукой «умного телефона» в любом случае отвлекает владельцев, что вызывает снижение когнитивных способностей. Отмечается, что в первую очередь это касается способности быстро считать в уме.

Объяснили свою теорию специалисты тем, что, когда смартфон находится в поле зрения человека, он как бы отбирает умственные силы на слежение за ним. А когда человеку приходится тратить умственные силы на наблюдение за телефоном, он хуже концентрируется на стоящих перед ним иных целях.

Ранее Газета.ру сообщала, что по мнению немецких исследователей, смартфоны разрушают детскую психику.