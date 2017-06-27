Трамп заявил о необходимости скорейшего решения проблемы КНДР

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Вашингтон, 27 июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что проблема Северной Кореи требует немедленного решения.

По словам американского главы, ядерные и ракетные разработки в КНДР, а также северокорейский режим в целом создают неимоверные проблемы для мирового сообщества.

«С этим надо разбираться. И, вероятно, разбираться быстро», — сказал Трамп.

Также он поблагодарил правительство Индии за присоединение к санкциям против Северной Кореи.

Ранее Газета.ру сообщала, что Совет Европейского союза принял решение о расширении санкций в отношении КНДР.