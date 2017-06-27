Самолет с почти полутонной марихуаны подбили в Аргентине

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Буэнос-Айрес, 27 июня. Полиция Аргентины подбила самолет, который перевозил почти полтонны наркотиков.

По информации местных СМИ, на борту воздушного судна находились не менее 450 килограммов марихуаны. Сотрудники правоохранительных органов открыли огонь по преступникам еще до взлета. После этого лайнер пролетел 32 километра, совершил аварийную посадку и скрылся.

Gendarmes balean una avioneta que llevaba media tonelada de marihuana y detienen a seis personas https://t.co/JYGhtEIry2 pic.twitter.com/m6bkLUGA6J — LA NACION (@LANACION) June 26, 2017

Сообщается, что в рамках спецоперации арестовали шестерых человек.