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Самолет с почти полутонной марихуаны подбили в Аргентине
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    Самолет с почти полутонной марихуаны подбили в Аргентине

    3:08  27 Июня 2017  /обновлено: 3:09  27 Июня 2017
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    Самолет с почти полутонной марихуаны подбили в Аргентине

    Буэнос-Айрес, 27 июня. Полиция Аргентины подбила самолет, который перевозил почти полтонны наркотиков.

    По информации местных СМИ, на борту воздушного судна находились не менее 450 килограммов марихуаны. Сотрудники правоохранительных органов открыли огонь по преступникам еще до взлета. После этого лайнер пролетел 32 километра, совершил аварийную посадку и скрылся.

    Сообщается, что в рамках спецоперации арестовали шестерых человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
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